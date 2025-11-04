Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория прокомментировал стоимость билетов на домашние матчи ФК "Кайрат" в Лиге чемпионов, передаёт BAQ.KZ.

Он отметил, что федерация считает стоимость билетов высокими.

"Мы свои рекомендации высказали как федерация футбола. Мы считаем, что это было очень дорого. Но политику клуба определяет сам клуб, поэтому мы на данный момент не имеем никаких рычагов на то, чтобы повлиять на их ценообразование. Но мы, конечно, понимаем, что это дорого", - сказал Лория в кулуарах Правительства.

На вопрос какую цену он считает приемлимой Лория ответил так:

"Существуют стандартные цены, установленные УЕФА. К примеру, сейчас мы знаем, что гостевой сектор в Милане стоит около 7 тысяч тенге для наших болельщиков. То есть примерно от 7 тысяч тенге и выше — это нормальная, адекватная цена. По такой цене человек с удовольствием пойдёт смотреть футбол. Когда же цена значительно выше — болельщику становится сложнее", - сказал Лория.

Отвечая на вопрос о возможном регулировании цен на футбольные матчи, Давид Лория отметил, что, по его словам, это была первая практика, когда стоимость билетов оказалась настолько высокой. Он выразил надежду, что в дальнейшем цены заметно снизятся и станут более адекватными для болельщиков.

Напомним, что цены составили от 30 000 до 250 000 тенге, тарифы были согласованы с УЕФА.