Футбольный клуб "Кайрат" объявил о старте продажи билетов на домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает BAQ.KZ.

Реализация билетов на игру против мадридского "Реала", которая пройдет в Алматы, начнется 23 сентября в 17:00 через официальный сайт клуба и платформу Ticketon.

Ключевые правила:

приобрести можно не более двух билетов на один ИИН;

данные будут проверяться как при покупке, так и при входе на стадион;

Цены составят от 30 000 до 250 000 тенге, тарифы согласованы с УЕФА и едины для всех домашних матчей.

Владельцы абонементов смогут заранее выкупить свои места по льготной цене — сотрудники Ticketon свяжутся с ними до начала продаж.

Часть билетов традиционно передадут в рамках социальных и клубных квот: академии "Кайрата", паралимпийским спортсменам, ветеранам и сотрудникам клуба. Отдельная квота выделена спонсорам.

Клуб предупреждает о распространении ложной информации о "предварительной продаже" и настоятельно рекомендует покупать билеты только через официальные каналы: сайт ФК "Кайрат", мобильное приложение Qairat SuperApp и сервис Ticketon.

Ранее сообщалось, что голкипер "Кайрата" Темирлан Анарбеков выбыл из строя перед матчем с "Реалом". Он получил перелом нижней челюсти в игре против "Актобе".

Напомним, "Кайрат" сенсационно впервые прошел отборочный этап Лиги чемпионов, обыграв словенскую "Олимпию", финский КуПС, словацкий "Слован" и шотландский "Селтик". Главным героем встречи стал вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков, который отразил три из пяти ударов соперников.

Алматинский клуб заработал более €18 млн за это достижение.

В Лиге чемпионов казахстанский клуб проведет восемь матчей - по четыре дома и на выезде. В Алматы "Кайрат" примет мадридский "Реал", бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос" и кипрский "Пафос". В гостях команду ждут встречи с миланским "Интером", лондонским "Арсеналом", португальским "Спортингом" и датским "Копенгагеном".

Чемпион Казахстана примет домашние матчи на Центральном стадионе Алматы. Таким образом, "Кайрат" установит рекорд самого дальнего выезда в Лиге чемпионов.

В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата".

Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА. Около четырех тысяч иностранных болельщиков ожидает Алматы на этот матч.

Министр туризима и спорта заявил, что инфраструктура Алматы соответствует требованиям УЕФА для игры с "Реал Мадридом".

Стало известно, когда начнется продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид".

В Алматы полиция усилит меры безопасности в преддверии международного футбольного матча. На дежурство будут направлены свыше 2,5 тысячи сотрудников полиции и 300 военнослужащих Нацгвардии.