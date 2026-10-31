В Финляндии девять человек задержали по делу о торговле людьми
Возможными пострадавшими стали граждане Китая, приехавшие работать на завод по производству аккумуляторов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Финляндии девять человек задержали по подозрению в причастности к торговле людьми. Предполагается, что жертвами могли стать граждане Китая, прибывшие в страну для работы на предприятии по производству аккумуляторов.
Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции, расследование затрагивает деятельность финского кадрового агентства, китайской компании-заказчика и их сотрудников.
Правоохранительные органы проверяют, могли ли приехавшие из Китая работники стать жертвами торговли людьми.
Четверо из девяти задержанных оставлены под стражей на время расследования.
Представитель полиции не стал раскрывать предполагаемое количество пострадавших. Также правоохранительные органы пока не сообщают, давали ли подозреваемые показания следователям.
Самое читаемое
- Токаев и лидеры тюркских стран посетили концерт с участием Димаша Кудайбергена
- Более 490 тонн сельхозпродукции привезут из Акмолинской области на ярмарку в Астану
- Золото с бриллиантами исчезло вместе с подставкой
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств
- Казахстан поставит в Туркменистан 11 тысяч тонн бесшовных труб для нефтегазовой отрасли