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В Финляндии девять человек задержали по делу о торговле людьми

Возможными пострадавшими стали граждане Китая, приехавшие работать на завод по производству аккумуляторов.

31 Октября 2026, 00:33
АВТОР
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Pixabay.com 31 Октября 2026, 00:33
31 Октября 2026, 00:33
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Фото: Pixabay.com

В Финляндии девять человек задержали по подозрению в причастности к торговле людьми. Предполагается, что жертвами могли стать граждане Китая, прибывшие в страну для работы на предприятии по производству аккумуляторов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции, расследование затрагивает деятельность финского кадрового агентства, китайской компании-заказчика и их сотрудников.

Правоохранительные органы проверяют, могли ли приехавшие из Китая работники стать жертвами торговли людьми.

Четверо из девяти задержанных оставлены под стражей на время расследования.

Представитель полиции не стал раскрывать предполагаемое количество пострадавших. Также правоохранительные органы пока не сообщают, давали ли подозреваемые показания следователям.

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