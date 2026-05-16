В Финляндии нашли новые золоторудные участки
Сегодня 2026, 08:57
Фото: Istockphoto
Финская горнодобывающая компания Endomines в ходе зимних буровых работ выявила четыре новые золотоносные зоны в массиве Укколанваара, расположенном примерно в 10 километрах от границы с Россией.
По словам генерального директора компании Кари Выхтинена, это открытие подтверждает значительный потенциал золотого месторождения Укко.
"Обнаружение сразу трёх высококачественных золотоносных зон в одной буровой скважине – это нечто, с чем мы ранее никогда не сталкивались", – отметил он.
По данным Oxu.Az, специалисты оценивают общую протяжённость золоторудной системы примерно в 7 километров.
