Обсуждение проекта новой Конституции Казахстана вызывает особое внимание со стороны медиасообщества – прежде всего в части гарантий свободы слова и возможных ограничений для работы прессы. Одним из наиболее чувствительных вопросов остается статья 23, регулирующая пределы реализации прав и свобод человека. Свою оценку этим положениям, а также всему проекту Основного закона дала корреспонденту BAQ.KZ президент Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз" Карлыгаш Джаманкулова.

По словам Карлыгаш Джаманкуловой, многие опасения, которые сегодня возникают вокруг 23-й статьи проекта Конституции, связаны не столько с ее содержанием, сколько с восприятием отдельных формулировок. При этом она обращает внимание: речь идет о черновом тексте, а сами ограничения, перечисленные в статье, уже присутствовали в действующей редакции Основного закона, пусть и в других статьях.

– Все ограничения, которые перечислены в 23 статье, они и были в действующей Конституции. Просто они были отражены в статье 12 действующей Конституции. И, если я не ошибаюсь, была статья 13, которая по большому счету говорила о праве человека на доброе имя. То есть наше право и свобода заканчиваются там, где начинается чужой нос, – пояснила Карлыгаш Джаманкулова.

Отдельное внимание в экспертном сообществе вызвало упоминание духовно-нравственных ценностей. Этот термин, по словам главы фонда "Әділ сөз", изначально вызывал вопросы именно из-за неоднозначности толкования. В ходе работы Конституционной комиссии формулировку решили скорректировать, приведя ее в соответствие с международной правовой практикой.

– Единственный спорный момент, который там был - это по терминологии применения духовно-нравственных ценностей. Заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин пояснил, что этот термин заменили. В новой редакции используется так называемое public morality - общепринятая терминология, то есть нравственность общества, и она вошла в черновой текст, – отметила она.

Оценивая проект Конституции в целом, Карлыгаш Джаманкулова сообщила, что представители фонда участвовали в обсуждении реформ как на этапе парламентских изменений, так и в рамках работы Конституционной комиссии. По ее словам, ключевые замечания медиасообщества были учтены и проработаны в рабочем порядке.

По ее словам, представители фонда на протяжении нескольких месяцев принимали участие и в парламентской реформе, и в работе Конституционной комиссии. Замечания, которые вызывали вопросы, прежде всего связанные с духовно-нравственными ценностями, были озвучены и впоследствии отработаны в рабочем режиме, считает президент фонда.

При этом эксперт акцентирует, что сама Конституция не применяется судами напрямую. Основные риски и ответственность, по ее мнению, смещаются на этап последующей адаптации отраслевого законодательства – гражданского, административного и уголовного – к новым конституционным нормам.

– Дьявол всегда в деталях. Конституция не применяется в судах напрямую. Это наш общий закон, из которого будут истекать и гражданский кодекс, и административный, и уголовный. Основная зона ответственности будет лежать впереди – когда все эти законы будут приводить в соответствие с Конституцией, – подчеркнула Карлыгаш Джаманкулова.

Отвечая на вопрос о дальнейшем развитии законодательства в сфере СМИ, глава фонда "Әділ сөз" обратила внимание на проблему защиты журналистов и экономической устойчивости редакций. По ее мнению, без действенных механизмов ответственности за воспрепятствование профессиональной деятельности говорить о полноценной свободе слова затруднительно.

По словам Карлыгаш Джаманкуловой, необходимо усилить ответственность за воспрепятствование работе журналистов. Она отметила, что действующая 158-я статья Уголовного кодекса фактически не применяется, в связи с чем требуется ее усиление, а также введение административной ответственности за подобные правонарушения, что, по ее оценке, поможет защитить профессиональных журналистов.

Еще одним системным вызовом она называет сокращение рекламного рынка для казахстанских СМИ. В условиях падения доходов редакций, по ее словам, требуется внедрение альтернативных, нерыночных механизмов негосударственной поддержки медиа.