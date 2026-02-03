В Фонде "Әділ сөз" прокомментировали гарантии свободы слова в новой Конституции
Обсуждение проекта новой Конституции Казахстана вызывает особое внимание со стороны медиасообщества – прежде всего в части гарантий свободы слова и возможных ограничений для работы прессы. Одним из наиболее чувствительных вопросов остается статья 23, регулирующая пределы реализации прав и свобод человека. Свою оценку этим положениям, а также всему проекту Основного закона дала корреспонденту BAQ.KZ президент Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз" Карлыгаш Джаманкулова.
По словам Карлыгаш Джаманкуловой, многие опасения, которые сегодня возникают вокруг 23-й статьи проекта Конституции, связаны не столько с ее содержанием, сколько с восприятием отдельных формулировок. При этом она обращает внимание: речь идет о черновом тексте, а сами ограничения, перечисленные в статье, уже присутствовали в действующей редакции Основного закона, пусть и в других статьях.
– Все ограничения, которые перечислены в 23 статье, они и были в действующей Конституции. Просто они были отражены в статье 12 действующей Конституции. И, если я не ошибаюсь, была статья 13, которая по большому счету говорила о праве человека на доброе имя. То есть наше право и свобода заканчиваются там, где начинается чужой нос, – пояснила Карлыгаш Джаманкулова.
Отдельное внимание в экспертном сообществе вызвало упоминание духовно-нравственных ценностей. Этот термин, по словам главы фонда "Әділ сөз", изначально вызывал вопросы именно из-за неоднозначности толкования. В ходе работы Конституционной комиссии формулировку решили скорректировать, приведя ее в соответствие с международной правовой практикой.
– Единственный спорный момент, который там был - это по терминологии применения духовно-нравственных ценностей. Заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин пояснил, что этот термин заменили. В новой редакции используется так называемое public morality - общепринятая терминология, то есть нравственность общества, и она вошла в черновой текст, – отметила она.
Оценивая проект Конституции в целом, Карлыгаш Джаманкулова сообщила, что представители фонда участвовали в обсуждении реформ как на этапе парламентских изменений, так и в рамках работы Конституционной комиссии. По ее словам, ключевые замечания медиасообщества были учтены и проработаны в рабочем порядке.
По ее словам, представители фонда на протяжении нескольких месяцев принимали участие и в парламентской реформе, и в работе Конституционной комиссии. Замечания, которые вызывали вопросы, прежде всего связанные с духовно-нравственными ценностями, были озвучены и впоследствии отработаны в рабочем режиме, считает президент фонда.
При этом эксперт акцентирует, что сама Конституция не применяется судами напрямую. Основные риски и ответственность, по ее мнению, смещаются на этап последующей адаптации отраслевого законодательства – гражданского, административного и уголовного – к новым конституционным нормам.
– Дьявол всегда в деталях. Конституция не применяется в судах напрямую. Это наш общий закон, из которого будут истекать и гражданский кодекс, и административный, и уголовный. Основная зона ответственности будет лежать впереди – когда все эти законы будут приводить в соответствие с Конституцией, – подчеркнула Карлыгаш Джаманкулова.
Отвечая на вопрос о дальнейшем развитии законодательства в сфере СМИ, глава фонда "Әділ сөз" обратила внимание на проблему защиты журналистов и экономической устойчивости редакций. По ее мнению, без действенных механизмов ответственности за воспрепятствование профессиональной деятельности говорить о полноценной свободе слова затруднительно.
По словам Карлыгаш Джаманкуловой, необходимо усилить ответственность за воспрепятствование работе журналистов. Она отметила, что действующая 158-я статья Уголовного кодекса фактически не применяется, в связи с чем требуется ее усиление, а также введение административной ответственности за подобные правонарушения, что, по ее оценке, поможет защитить профессиональных журналистов.
Еще одним системным вызовом она называет сокращение рекламного рынка для казахстанских СМИ. В условиях падения доходов редакций, по ее словам, требуется внедрение альтернативных, нерыночных механизмов негосударственной поддержки медиа.
– Независимые деньги – это независимые редакции. В мире существуют разные некоммерческие, нерыночные механизмы негосударственной поддержки, которые необходимо имплементировать. Это могут быть опосредованные фонды, передача части налогов, возврат отчислений Google, TikTok, YouTube на рынок, чтобы дать СМИ возможность развиваться, – заключила президент фонда "Әділ сөз".
