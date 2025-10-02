Главный исполнительный директор компании G42 International Мансур Аль Мансури выступил на пленарном заседании форума Digital Bridge 2025 в Астане. Он подчеркнул, что искусственный интеллект — это не просто индустрия, а фундамент будущего, который определит образование, науку, здравоохранение и государственные услуги, передаёт BAQ.KZ.

"Мы верим, что ИИ — это не просто инструмент, это программное обеспечение нашего будущего. Оно задаёт архитектуру завтрашнего дня. Мы видим, что Казахстан превращает стратегию в реальные действия: интеграция ИИ в образование, госуслуги, строительство суперкомпьютеров. Это не институция — это целая амбиция, чтобы страна стала якорем в Центральной Азии", — сказал Аль Мансури.

Он отметил, что за последний век государства, контролировавшие энергоресурсы, диктовали мировой порядок. Сегодня же определяющим фактором становятся центры искусственного интеллекта.

"Мы горды тем, что можем строить этот цифровой мост в Центральной Евразии совместно с Казахстаном и помогать в трансформации индустрии ИИ", — подчеркнул глава G42 International.

По его словам, роль суперкомпьютеров и национальных ИИ-центров будет критически важна для человечества, а Казахстан уже демонстрирует, как амбициозные планы могут превращаться в реальные проекты.