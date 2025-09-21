В Нидерландах правый митинг перерос в столкновения с полицией: участники забрасывали правоохранителей предметами, подожгли полицейскую машину и разгромили офис центристской партии D66, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Associated Press. Полиция применила слезоточивый газ и водомёты.

Лидер D66 Роб Йеттен резко осудил нападавших, заявив, что "экстремисты не смогут запугать страну". Исполняющий обязанности премьер-министр Дик Схооф назвал происходящее "шокирующим и неприемлемым". Часть протестующих пыталась пройти к зданию парламента, но полиция не допустила их в закрытую на реконструкцию зону. Беспорядки произошли за несколько недель до парламентских выборов, назначенных на 29 октября, после выхода партии Герта Вилдерса из правящей коалиции. Сам Вилдерс осудил участников митинга, назвав их "идиотами" и "отбросами".