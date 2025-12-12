В Гамбурге произошёл тяжёлый инцидент с самодельной пиротехникой: 15-летний мальчик потерял руку после взрыва устройства, собранного из нелегальных чешских петард, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Подросток вместе со своим ровесником в городском парке попытался склеить около десяти мощных петард в одну связку.

Подростки подожгли фитиль, но сначала ничего не произошло. Когда мальчик попытался поднести зажигалку второй раз, устройство мгновенно детонировало. Взрыв разорвал ему руку, второй подросток получил сильный шок, но сумел вызвать спасателей. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили в специализированную клинику.

Полиция позже посетила дом пострадавшего и обнаружила там около сотни таких же нелегальных петард. Вся пиротехника была изъята, следствие продолжает разбираться в обстоятельствах происшествия.