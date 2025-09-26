В Газе 17 человек погибли после израильских ударов
Среди жертв - дети, десятки получили ранения.
Сегодня, 08:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:15Сегодня, 08:15
30Фото: Euronews
В секторе Газа в результате израильских ударов погибли не менее 17 человек, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.
По данным больницы мучеников Аль-Аксы, 12 погибших, среди которых 8 детей, находились в палатке и жилом доме в городе Заваида. Ещё четыре человека погибли в Хан-Юнисе после попадания снаряда в жилой дом.
Кроме того, один ребёнок погиб в Дейр-эль-Бале, где авиаудар пришёлся на палатку. Медики сообщают о десятках пострадавших, многие из которых остаются под завалами.
Между тем мировые лидеры усиливают давление на Израиль, требуя прекращения огня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху раскритиковал западные государства, признавшие государственность Палестины.
Самое читаемое
- Визит Токаева в США: контракты на миллиарды и новые партнёрства
- Зульфия Сулейменова освобождена от должности советника Президента РК
- Стало известно, когда могут дать отопление в Астане
- Смертельное ДТП произошло на трассе в Акмолинской области
- Цены на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" прокомментировал первый вице-министр нацэкономики