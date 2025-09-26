В секторе Газа в результате израильских ударов погибли не менее 17 человек, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

По данным больницы мучеников Аль-Аксы, 12 погибших, среди которых 8 детей, находились в палатке и жилом доме в городе Заваида. Ещё четыре человека погибли в Хан-Юнисе после попадания снаряда в жилой дом.

Кроме того, один ребёнок погиб в Дейр-эль-Бале, где авиаудар пришёлся на палатку. Медики сообщают о десятках пострадавших, многие из которых остаются под завалами.

Между тем мировые лидеры усиливают давление на Израиль, требуя прекращения огня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху раскритиковал западные государства, признавшие государственность Палестины.