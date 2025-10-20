Несмотря на действующее соглашение о прекращении огня, обострение конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вновь привело к трагическим последствиям, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

В воскресенье, 46 человек стали жертвами возобновившихся боевых действий, сообщили как израильские, так и палестинские источники. Среди погибших — двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые, по данным военного командования, стали мишенью для противотанковой ракеты и обстрела со стороны боевиков ХАМАС. Нападение произошло в городе Рафах, на юге сектора Газа, где израильские солдаты занимались демонтажом инфраструктуры.

Ответ не заставил себя ждать. Израильская армия нанесла серию массированных авиаударов и артиллерийских обстрелов по территории анклава. Палестинские органы здравоохранения заявили о не менее чем 44 погибших в результате атак, добавив, что гражданская оборона Газы с утра отреагировала более чем на 20 сигналов бедствия. Обстановка в регионе вновь обострилась, несмотря на попытки международных посредников удержать стороны от дальнейшего насилия.

Лишь поздно вечером в воскресенье официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри объявил о возобновлении действия соглашения о прекращении огня. По его словам, решение было принято после серии "значительных ответных авиаударов", а сама армия "приступила к повторному применению условий перемирия в соответствии с указаниями политического руководства".

Соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Египта, Катара и Турции при поддержке США, вступило в силу 10 октября. Документ предполагает не только полное прекращение боевых действий, но и обмен пленными, частичный вывод израильских войск, а также гарантии поступления гуманитарной помощи и топлива в сектор Газа для восстановления работы больниц, спасательных и коммунальных служб. Тем не менее, несмотря на прописанные обязательства, стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении договорённостей.

Мирный процесс, едва начавшись, вновь оказался под угрозой.