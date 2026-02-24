В рамках развития цифровизации Министерство энергетики реализует политику цифровой трансформации ТЭК, в частности в газовой отрасли. Сейчас в отрасли тестируют AI консультанта, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, в прошлом году QazaqGaz Aimaq внедрило мобильное приложение для удобной передачи показаний газовых счётчиков. Приложение автоматическое распознает показания по фотографии с проверкой данных на ошибки и аномалии. Здесь также можно просмотреть историю потребления и оплат, получать уведомления о поверке счётчиков и плановых работах.

Сейчас в мобильном приложении QazaqGaz Aimaq проходит закрытое тестирование виртуальный AI-консультант. Новый цифровой помощник на основе искусственного интеллекта будет отвечать на вопросы потребителей природного газа в круглосуточном режиме.

– Сегодня колл-центр компании работает в рабочее время, однако вопросы по использованию «голубого топлива» могут возникать у абонентов в любое время суток, включая выходные и праздничные дни. AI-консультант обеспечит оперативную поддержку 24/7. В настоящее время сервис тестируется на различных LLM-моделях для выбора наиболее эффективного и точного решения. Особое внимание уделяется качеству и актуальности информации, – сообщили в ведомстве.

Чем более полно виртуальный помощник будет обеспечен актуальными данными — о тарифах, отраслевых нормативных актах и правилах, перечне необходимых документов, порядке подключения к газу и другим вопросам, — тем быстрее и удобнее пользователи смогут получать необходимую консультацию.

Функционал AI-консультанта будет строго ограничен тематикой газоснабжения. Планируется регулярное обновление базы знаний и дальнейшее совершенствование сервиса.

Сервис уже скачали полмиллиона человек, через него передано свыше 200 тысяч показаний.