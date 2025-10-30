Бывший заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова имеет законное право посещать публичные мероприятия, поскольку ей предоставлена отсрочка исполнения наказания сроком на три года. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгелдиев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Касательно госпожи Хаменовой могу сказать, что отсрочка была применена на три года. Отсрочка, в принципе, не запрещает посещать такие мероприятия, тем более она взяла разрешение у службы пробации", – пояснил он.

По словам Койгелдиева, с 16 июля текущего года вступили в силу изменения в уголовное законодательство, касающиеся применения отсрочки наказания.

"Раньше, до 16 июля, всё было на усмотрение суда. Суд мог сам решать применять отсрочку или нет, а теперь это уже суд обязан применять отсрочку. Но она не применяется по тяжким и особо тяжким статьям. Это – терроризм, экстремизм, организованное преступное участие в организованной преступной группе или же сексуальное действие против несовершеннолетних", – уточнил он.

Замгенпрокурора также сообщил, что в настоящее время в казахстанских исправительных учреждениях отбывают наказание более 2 200 женщин. По результатам анализа, свыше 350 из них имеют право обратиться с ходатайством о применении отсрочки.