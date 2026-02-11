В Генпрокуратуре прокомментировали дела Кожамжарова и Нигматуллина
В кулуарах Мажилиса заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев прокомментировал расследования в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц. Речь шла о Кайрате Кожамжарове и Аргыне Нигматуллине, передает BAQ.KZ.
По словам представителя надзорного органа, по экс-главе Антикоррупционного агентства Кайрату Кожамжарову уголовное дело находится в производстве, однако его процессуальный статус пока не определён.
"По Кайрату Кожамжарову уголовное дело расследуется, статус его пока не определён. Всё остальное будет решаться по итогам следствия", — сообщил Галымжан Койгельдиев.
Отвечая на вопрос об Аргыне Нигматуллине, он подтвердил возбуждение уголовного дела.
"Уголовное дело возбуждено по факту хищения денежных средств, выделенных хоккейному клубу Карагандинской области. Он находится в розыске. Никаких дополнительных сведений нет", — добавил заместитель генпрокурора.
