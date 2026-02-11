В кулуарах Мажилиса заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев прокомментировал расследования в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц. Речь шла о Кайрате Кожамжарове и Аргыне Нигматуллине, передает BAQ.KZ.

По словам представителя надзорного органа, по экс-главе Антикоррупционного агентства Кайрату Кожамжарову уголовное дело находится в производстве, однако его процессуальный статус пока не определён.

"По Кайрату Кожамжарову уголовное дело расследуется, статус его пока не определён. Всё остальное будет решаться по итогам следствия", — сообщил Галымжан Койгельдиев.

Отвечая на вопрос об Аргыне Нигматуллине, он подтвердил возбуждение уголовного дела.