В Генпрокуратуре прокомментировали слухи о гражданстве Кайрата Кожамжарова
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев ответил на вопросы журналистов о распространённой в СМИ информации, что бывший генпрокурор Кайрат Кожамжаров якобы получил российское гражданство, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Досудебное расследование ведется, вся иная информация... давайте мы дождёмся итогов этого расследования", – сказал Койгелдиев в кулуарах Сената.
На вопрос, где в настоящее время находится Кожамжаров – в Казахстане или за его пределами, заместитель генпрокурора ответил, что этот факт также будет установлен в ходе следствия.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о возможном переезде экс-главы Генпрокуратуры в Россию и получении им гражданства этой страны. Официального подтверждения этим данным нет.
Самое читаемое
- Государственные деньги работают на иностранцев — депутат
- "Лукойл" не уходит из Казахстана: компания инвестирует миллиарды в добычу и переработку
- Ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни в Астане
- 76 объектов недвижимости возвращены государственному предприятию CTS
- Депутат Бапи обрушился с критикой на "Казпочту": тарифы выросли до 1000%