Заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев ответил на вопросы журналистов о распространённой в СМИ информации, что бывший генпрокурор Кайрат Кожамжаров якобы получил российское гражданство, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Досудебное расследование ведется, вся иная информация... давайте мы дождёмся итогов этого расследования", – сказал Койгелдиев в кулуарах Сената.

На вопрос, где в настоящее время находится Кожамжаров – в Казахстане или за его пределами, заместитель генпрокурора ответил, что этот факт также будет установлен в ходе следствия.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о возможном переезде экс-главы Генпрокуратуры в Россию и получении им гражданства этой страны. Официального подтверждения этим данным нет.