По факту мошенничества в отношении бывшей советницы экс-председателя Верховного суда Жакипа Асанова возбуждено уголовное дело. Она объявлена в международный розыск. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Галымжан Койгелдиев в кулуарах Мажилиса, передаёт BAQ.KZ.

"По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Она объявлена в международный розыск", – сказал Койгелдиев.

Он добавил, что если подтвердится наличие у нее двойного гражданства, согласно законодательству Казахстана она будет немедленно лишена гражданства.

"Если она окажется в третьей стране, действует принцип – либо выдай, либо суди. В таком случае мы будем направлять материалы уголовного дела в государство, где она находится. И уже там она будет привлечена к уголовной ответственности и осуждена", – пояснил Койгелдиев.

Напомним, Карлыгаш Таткеева, ранее занимавшая должность советника председателя Верховного суда по гражданским делам в период руководства Жакипа Асанова, с 20 июня 2025 года объявлена в розыск.

Ранее Таткеева занимала судейские должности в специализированном межрайонном экономическом суде Карагандинской области и в суде города Астаны. Позже была прикомандирована в Верховный суд, где работала в секретариате по гражданским делам в период председательства Жакипа Асанова, который сейчас является сенатором.