Казахстанские правоохранительные органы внедряют элементы искусственного интеллекта в уголовный процесс. По его словам, сегодня реализуются такие проекты, как "Цифровой помощник" для следователей, система "Гособвинитель" для сотрудников прокуратуры, а также аналитический портал Комитета по правовой статистике. Об этом сообщил начальник IT-управления Генеральной прокуратуры РК Кадыржан Жаркенов, передаёт BAQ.KZ.

Выявление новых преступных угроз

По его словам, одна из ключевых задач — использование ИИ для предиктивной аналитики и выявления новых преступных угроз.

"Мы разработали проект, который позволяет с помощью агентов искусственного интеллекта находить новые виды преступлений и сценарии их совершения, в частности интернет-мошенничество, включая скрытые сегменты сети и даркнет. Система анализирует данные и уведомляет соответствующие органы — полицию, комитет по борьбе с наркобизнесом, финансовую полицию и органы нацбезопасности, чтобы вовремя принять меры", — пояснил Жаркенов для BAQ.KZ.

ИИ в уголовном процессе

Отдельное направление связано с применением искусственного интеллекта непосредственно в уголовном процессе. По словам Жаркенова, технологии помогают следователям формировать детальные планы расследования: от допросов и осмотров до назначения экспертиз и розыска подозреваемых.

"Искусственный интеллект также транскрибирует записи допросов в машиночитаемый текст, анализирует показания, выявляет противоречия и подсказывает следователю уточняющие вопросы. Кроме того, система формирует корректные процессуальные документы, что исключает ошибки при направлении дел в прокуратуру или суд", — отметил представитель Генпрокуратуры.

Проект "Гособвинитель" и цифровой помощник

В рамках проекта под названием "Гособвинитель" ИИ помогает сотрудникам прокуратуры готовить речи, вести календарь судебных заседаний и контролировать выполнение процессуальных действий.

"Это цифровой инструмент, который помогает сотрудникам прокуратуры готовить выступления, формировать план работы в суде, вести календарь мероприятий, чтобы не упустить важных процессуальных действий. Мы также ведём совместную с МВД разработку цифрового помощника для следователей. Он функционирует в закрытом контуре, без доступа в интернет, что исключает утечки данных", — рассказал Кадыржан Жаркенов.

Таким образом, в Казахстане искусственный интеллект постепенно становится важным инструментом правоохранительной системы. Он используется не только для анализа больших массивов данных и прогнозирования преступных угроз, но и для оптимизации работы следователей и прокуроров.