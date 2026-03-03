  • Главная
В геологоразведку Казахстана в ближайшие пару лет инвестируют 240 миллиардов тенге

Цифра сопоставима с расходами предыдущих двух десятилетий.

Сегодня 2026, 09:25
Фото: mkchita.ru

Президент Касым-Жомарт Токаев держит на особом контроле вопросы расширения минерально-сырьевой базы, передает BAQ.kz.

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в статье опубликованной в газете "Казахстанская правда"  отметил, что важным элементом долгосрочной стратегии экономического развития становится расширение минерально-сырьевой базы посредством активных геологоразведочных работ. В последние годы выявлены десятки перспективных участков с прогнозными ресурсами меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов.

"К концу 2026 года площадь геологического и геофизического изучения территории Казахстана будет доведена до 2,2 миллионов квадратных километров. По поручению Президента в 2026-2028 годах в геологоразведку только государство инвестирует около 240 миллиардов тенге, что сопоставимо с расходами предыдущих двух десятилетий", - подчеркнул Олжас Бектенов.

При этом отмечено, что к проектам уже проявляют интерес внешние инвесторы. Вместе с тем все решения будут приниматься с учетом национальных интересов страны. Реализация столь масштабных работ формирует прочную основу для долгосрочного промышленного роста и расширения производственного потенциала.

 

