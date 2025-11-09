В Германии автобус выехал на тротуар и сбил пешеходов
В Вайль-ам-Райн погибла женщина, пострадали около десяти человек
В немецком городе Вайль-ам-Райн на юго-западе страны рейсовый автобус по неизвестной причине съехал с дороги на тротуар и наехал на группу пешеходов. Погибла 34-летняя женщина, ещё около десяти человек получили травмы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.
ДТП произошло около 13:30 по местному времени в федеральной земле Баден-Вюртемберг. По предварительным данным, автобус сначала столкнулся с несколькими автомобилями, после чего выехал на тротуар. Среди пострадавших оказался и водитель автобуса. Троих раненых доставили в больницу, на месте работали два спасательных вертолёта.
Авария произошла рядом с крупным торговым центром, движение вокруг места ДТП временно перекрыли. Следствие рассматривает происшествие как несчастный случай, признаков теракта не выявлено.
