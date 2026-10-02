В Германии Boeing 737 столкнулся с пожарной машиной в аэропорту
2 Октября 2026, 03:16
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2 Октября 2026, 03:162 Октября 2026, 03:16
155Фото: Shutterstock
В аэропорту Фридрихсхафена на юге Германии пассажирский Boeing 737 авиакомпании Corendon Airlines столкнулся с пожарной машиной во время руления. Инцидент произошёл вечером 30 сентября. Самолёт должен был выполнить рейс в Анталью. Во время разворота на пути к взлётной полосе Boeing врезался в стоявшую пожарную машину.
В результате серьёзно повредило левое крыло самолёта. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Ущерб оценивается примерно в 300 тысяч евро. Пассажирам пришлось покинуть самолёт. Примерно через пять часов их отправили в Турцию на резервном борту.
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