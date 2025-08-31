Впервые с 2015 года в Германии зафиксирован рост безработицы выше психологической отметки в три миллиона человек, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Deutsche Welle. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по труду (BA).

По данным ведомства, в августе 2025 года без работы оставались 3,025 миллиона жителей ФРГ — это на 46 тысяч больше, чем месяцем ранее. Уровень безработицы вырос на 0,1 процентного пункта и составил 6,4%. Глава агентства Андреа Налес отметила, что рост числа безработных во многом связан с сезонным фактором.

В августе произошло то, чего мы и ожидали: из-за летнего сезона безработица поднялась выше трёх миллионов, — заявила она.

При этом Налес подчеркнула, что, несмотря на влияние экономического спада последних лет, на рынке труда уже видны первые признаки стабилизации. С поправкой на сезонные колебания число безработных, напротив, снизилось на 9 тысяч по сравнению с июлем, хотя аналитики прогнозировали рост на 10 тысяч. В годовом выражении показатель увеличился на 153 тысячи человек.