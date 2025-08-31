В Германии число безработных превысило три миллиона впервые за десять лет
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Впервые с 2015 года в Германии зафиксирован рост безработицы выше психологической отметки в три миллиона человек, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Deutsche Welle. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по труду (BA).
По данным ведомства, в августе 2025 года без работы оставались 3,025 миллиона жителей ФРГ — это на 46 тысяч больше, чем месяцем ранее. Уровень безработицы вырос на 0,1 процентного пункта и составил 6,4%. Глава агентства Андреа Налес отметила, что рост числа безработных во многом связан с сезонным фактором.
В августе произошло то, чего мы и ожидали: из-за летнего сезона безработица поднялась выше трёх миллионов, — заявила она.
При этом Налес подчеркнула, что, несмотря на влияние экономического спада последних лет, на рынке труда уже видны первые признаки стабилизации. С поправкой на сезонные колебания число безработных, напротив, снизилось на 9 тысяч по сравнению с июлем, хотя аналитики прогнозировали рост на 10 тысяч. В годовом выражении показатель увеличился на 153 тысячи человек.
Самое читаемое
- Билеты на "Кайрат" – "Реал" в Алматы: сколько будут стоить?
- В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата"
- Очередной шок в аэропорту Алматы: пассажир попытался покончить с собой в туалете
- В Астане строят новый парк с прудом, амфитеатром и спортивными зонами
- Руслан Берденов официально покинул должность замакима