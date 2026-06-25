В Германии готовят масштабную пенсионную реформу: возраст выхода на пенсию могут повысить

Правительство Германии планирует до конца 2026 года провести через парламент масштабную пенсионную реформу. Об этом заявил канцлер страны Фридрих Мерц.

Согласно предлагаемым изменениям, власти намерены постепенно повысить пенсионный возраст, ограничить возможности досрочного выхода на пенсию и изменить систему формирования пенсионных накоплений.

Одной из ключевых инициатив станет создание государственного фонда рынка капитала, в который ежегодно планируется направлять не менее 30 млрд евро пенсионных взносов.

По словам Мерца, реформа обусловлена демографическими изменениями и увеличением продолжительности жизни населения.

"Если люди живут дольше и стареют, им придется быть готовыми работать и немного дольше", – заявил канцлер.

Ожидается, что законопроект будет внесен в парламент в ближайшие месяцы. В случае его одобрения изменения станут одной из крупнейших пенсионных реформ Германии за последние годы.