В Германии грабители вынесли из банка ценности на €100 млн
Злоумышленники проникли в здание через расположенную рядом автостоянку, проделав в стене большую дыру.
Сегодня, 18:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:32Сегодня, 18:32
137Фото: Bild
Общая сумма ценностей, похищенных неизвестными из хранилища банка Sparkasse в городе Гельзенкирхен оценивается более чем в €100 млн, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на газету Bild.
Изначально ущерб оценивался примерно в €30 млн. Филиал Sparkasse был закрыт на рождественские праздники. По предварительным данным, злоумышленники проникли в здание через расположенную рядом автостоянку, проделав в стене большую дыру. Внутри они вскрыли около 3,2 тыс. сейфовых ячеек, забрали их содержимое, включая золото, и скрылись. Ограбление было обнаружено утром 29 декабря.
По данным издания, пострадали более 2,5 тыс. вкладчиков. Судя по масштабам ущерба, это одно из крупнейших ограблений в истории Германии.
Самое читаемое
- Куда вкладывать деньги в 2026 году: экономисты назвали самые надёжные варианты
- В Актау во время праздников проводится мониторинг цен на продукты питания
- Казахстанцам разрешили самостоятельно выбирать госномера для авто
- Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
- Подростки провалились под лёд: один погиб в Алматинской области