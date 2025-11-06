Суд в немецком городе Ахен приговорил 44-летнего бывшего санитара к пожизненному лишению свободы за убийство десяти пациентов и покушение на убийство ещё 27, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Мужчина вводил тяжело больным смертельные дозы успокаивающих и обезболивающих препаратов. Суд установил "особую тяжесть вины", что исключает возможность досрочного освобождения.

Преступления происходили между декабрём 2023-го и маем 2024 года в клинике города Вюрзелен под Ахеном. Следствие считает, что мотивом преступлений было желание упростить себе работу во время ночных смен. Сам обвиняемый отрицал вину и настаивал, что не стремился ускорить смерть пациентов.

Прокуратура проверяет другие случаи на прежних местах работы медбрата и не исключает новые обвинения.