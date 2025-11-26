В немецком Лейпциге начался громкий судебный процесс над семью предполагаемыми участниками леворадикальной группы "Антифа-Восток", передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Федеральная прокуратура обвиняет шестерых мужчин и одну женщину в создании или поддержке преступного сообщества. По версии следствия, на протяжении нескольких лет они нападали на неонацистов и людей, которых считали связанными с праворадикальной средой.

Обвиняемые могут быть причастны как минимум к восьми атакам в Германии и нескольким нападениям в Венгрии с 2018 по 2023 год. Среди эпизодов — нападения на вокзалах в Вурцене и Дессау, где жертв били молотками. Именно после этих случаев группа получила неофициальное название Hammerbande — "банда молотков".

Появление подсудимых в зале суда сопровождалось аплодисментами десятков сторонников "Антифа". Некоторые обвиняемые улыбались и приветствовали публику, другие закрывали лица папками, избегая камер. Перед зданием суда собрались демонстранты с плакатами в их поддержку. Судебные заседания уже объявлены длительными — процесс продлится как минимум до апреля 2027 года.