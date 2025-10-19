В федеральной земле Саксония-Анхальт, в регионе Альтмарк, обнаружено масштабное месторождение лития, которое может стать одним из крупнейших в мире. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на компанию Neptune Energy, передаёт BAQ.KZ.

По предварительным оценкам, запасы месторождения достигают 43 миллионов тонн эквивалента карбоната лития — ключевого компонента для аккумуляторов электромобилей, смартфонов и других электронных устройств. Эксперты называют находку потенциальным переломным моментом для немецкой промышленности и "новой вехой" в развитии энергетической независимости Европы.

Добыча сырья не будет проводиться традиционным способом. Neptune Energy планирует использовать экологически безопасную технологию: из недр будут выкачивать термальную воду, из которой литий станет извлекаться через систему фильтров, после чего вода будет закачиваться обратно под землю.

Согласно оценкам аналитиков компании IW Consult, реализация проекта может принести Германии до €6,4 млрд валовой добавленной стоимости и создать около 1,5 тыс. рабочих мест в период с 2025 по 2042 год.

Однако власти Саксонии-Анхальт подчёркивают, что проект находится на ранней стадии. Его экономическая эффективность и вклад в европейский рынок лития смогут быть подтверждены только после завершения демонстрационной фазы.

Тем не менее, Bild отмечает, что компания уже провела три успешных пилотных проекта по добыче лития. Если дальнейшие испытания пройдут удачно, промышленная добыча может начаться в 2033 году — после получения всех необходимых разрешений.

По мнению экспертов, открытие в Альтмарке способно значительно укрепить позиции Германии в глобальной гонке за "белое золото" и стать мощным стимулом для развития электромобильной отрасли и "зелёной" энергетики в Европе.