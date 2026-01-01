В Германии объявили вознаграждение €1 млн за информацию о диверсии
Власти Германии назначили вознаграждение в размере 1 млн евро за сведения, которые помогут расследовать диверсию на объекте энергетической инфраструктуры Берлина.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Власти Германии назначили вознаграждение в размере 1 млн евро за сведения, которые помогут расследовать диверсию на объекте энергетической инфраструктуры Берлина, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Berliner Zeitung.
По словам сенатора по внутренним делам столицы ФРГ Ирис Шпрангер, произошедшее стало "беспрецедентным случаем" для города.
Инцидент произошел 3 января. В результате поджога подвесного кабельного моста без электроснабжения остались около 50 тыс. домохозяйств и порядка 2 тыс. предприятий в Берлине. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка "Вулкан", которая под различными названиями действует на территории Берлина и федеральной земли Бранденбург уже около 14 лет.
После происшествия власти Берлина объявили режим чрезвычайной ситуации. Расследование было передано Генеральной прокуратуре ФРГ в Карлсруэ, которая занимается делами, связанными с особо тяжкими преступлениями и угрозами государственной безопасности.
Полное восстановление энергоснабжения в затронутых районах заняло около пяти дней.
Самое читаемое
- В Алматинской области планируют открыть спеццентры для трудоустройства в Корею
- Социальная помощь в Казахстане пройдет "фильтрацию": какие выплаты могут сократить и почему
- Конфликт с Сапиевым: Есимханов выступил с заявлением
- В Конституции Казахстана предложили новый порядок кадровых назначений
- Костанайские волонтёры помогают пожилым людям убирать снег