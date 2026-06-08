В Германии оштрафовали пользователей Facebook за оскорбления канцлера Мерца
Двое пользователей Facebook получили штрафы, эквивалентные месячному доходу, после публикации оскорбительных комментариев в адрес канцлера Фридриха Мерца.
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Суды Германии вынесли решения по двум делам об оскорблении федерального канцлера Фридриха Мерца в социальных сетях. Пользователи Facebook, оставившие уничижительные комментарии в адрес политика, были привлечены к уголовной ответственности, передает BAQ.kz.
Как сообщают СМИ, один из обвиняемых назвал канцлера "Lügenfritz" ("Лжец Фриц"), другой использовал грубое оскорбительное прозвище. Суд признал такие высказывания нарушением законодательства, а вынесенные решения уже вступили в законную силу.
Каждому из фигурантов назначили штраф в размере 30 дневных ставок. Такая мера рассчитывается исходя из дохода человека и в большинстве случаев соответствует примерно месячной заработной плате. Сумма взыскания превысила 2 тысячи евро.
Что стало причиной разбирательства
Поводом для расследования стала публикация полиции города Хайльбронн в Facebook. В сообщении говорилось о временном ограничении полетов в районе города во время визита канцлера Германии.
Под постом появились сотни комментариев. По данным местных СМИ, дискуссия быстро вышла за рамки политических споров, а часть пользователей перешла к личным оскорблениям главы правительства.
Прокуратура проверила 39 комментариев на предмет нарушения уголовного законодательства. Проверки по ряду других публикаций продолжаются.
За что предусмотрено наказание
В Германии действует норма уголовного законодательства, предусматривающая ответственность за оскорбления, клевету и угрозы в адрес политиков и публичных деятелей.
Она применяется, если высказывание сделано публично, связано с политической деятельностью человека и способно затруднить выполнение им общественных или государственных обязанностей.
Ранее газета Welt am Sonntag сообщала, что Мерц с 2021 года подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адрес в интернете. Издание тогда отметило, что он, как оказалось, "является одним из самых чувствительных политиков в истории федеративной республики"
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