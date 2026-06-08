В Германии оштрафовали пользователей Facebook за оскорбления канцлера Мерца

Суды Германии вынесли решения по двум делам об оскорблении федерального канцлера Фридриха Мерца в социальных сетях. Пользователи Facebook, оставившие уничижительные комментарии в адрес политика, были привлечены к уголовной ответственности, передает BAQ.kz.

Как сообщают СМИ, один из обвиняемых назвал канцлера "Lügenfritz" ("Лжец Фриц"), другой использовал грубое оскорбительное прозвище. Суд признал такие высказывания нарушением законодательства, а вынесенные решения уже вступили в законную силу.

Каждому из фигурантов назначили штраф в размере 30 дневных ставок. Такая мера рассчитывается исходя из дохода человека и в большинстве случаев соответствует примерно месячной заработной плате. Сумма взыскания превысила 2 тысячи евро.

Что стало причиной разбирательства

Поводом для расследования стала публикация полиции города Хайльбронн в Facebook. В сообщении говорилось о временном ограничении полетов в районе города во время визита канцлера Германии.

Под постом появились сотни комментариев. По данным местных СМИ, дискуссия быстро вышла за рамки политических споров, а часть пользователей перешла к личным оскорблениям главы правительства.

Прокуратура проверила 39 комментариев на предмет нарушения уголовного законодательства. Проверки по ряду других публикаций продолжаются.

За что предусмотрено наказание

В Германии действует норма уголовного законодательства, предусматривающая ответственность за оскорбления, клевету и угрозы в адрес политиков и публичных деятелей.

Она применяется, если высказывание сделано публично, связано с политической деятельностью человека и способно затруднить выполнение им общественных или государственных обязанностей.

Ранее газета Welt am Sonntag сообщала, что Мерц с 2021 года подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адрес в интернете. Издание тогда отметило, что он, как оказалось, "является одним из самых чувствительных политиков в истории федеративной республики"