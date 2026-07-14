В Германии оцепили высотку после атаки на машину полиции

В немецком городе Киль полиция начала масштабную операцию в одной из многоэтажек района Меттенхоф после инцидента со сброшенным на служебную машину бетонным блоком.

По данным BILD, Около 200 сотрудников правоохранительных органов участвуют в проверке здания, известного как "Белый гигант". Дом оцеплен, жильцам временно запрещено покидать здание. Полицейские обходят все 242 квартиры, расположенные на 22 этажах, и проводят опросы жителей.

В рамках расследования у жильцов собирают образцы ДНК. Тем, кого не удастся застать дома, направят уведомления с просьбой добровольно предоставить генетический материал. Для проведения операции также используются беспилотники.

Причиной масштабной проверки стал инцидент, произошедший 2 июня. Тогда неизвестный сбросил тяжелый кусок тротуарной плиты на полицейский автомобиль. Бетон пробил лобовое стекло и серьезно травмировал 25-летнюю сотрудницу полиции – она до сих пор не смогла вернуться к службе.

Следователи рассматривают произошедшее как покушение на убийство. На найденном фрагменте бетона обнаружили следы ДНК, которые могут помочь установить личность подозреваемого.

Несмотря на объявленное прокуратурой вознаграждение в размере 1000 евро за информацию о преступнике, пока никто из жителей не сообщил о возможном виновнике.

Многоэтажный дом "Белый гигант" ранее неоднократно оказывался в центре внимания из-за социальных проблем и состояния здания.