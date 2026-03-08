В Германии ожидают потерю до 150 тысяч рабочих мест в металлургии и электротехнике
Причиной считаются высокие издержки ведения бизнеса в Германии.
Союз работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии (Gesamtmetall) прогнозирует, что в 2026 году металлургическая и электротехническая отрасли страны лишатся до 150 тыс. рабочих мест, передает BAQ.KZ со ссылкой на Funke.
"Мы находимся в самом разгаре деиндустриализации, и перспективы крайне мрачные. Ситуация действительно драматическая", - отметил глава Gesamtmetall Оливер Цандер.
Отрасль, по словам руководителя Gesamtmetall, переживает "крупнейший кризис с момента основания ФРГ".
Основными причинами Цандер, как и многие другие представители бизнес-ассоциаций ФРГ, назвал высокие издержки ведения бизнеса в Германии.
"У нас в стране слишком дорогая электроэнергия, высокие корпоративные налоги и социальные отчисления, а также чрезмерная бюрократия", - констатировал глава Gesamtmetall.
Он отметил, что в вопросе дебюрократизации не хватает системного подхода. "Мы боремся с эпидемиями среди животных более системно, чем с сокращением бюрократии", - утверждал Цандер. По его мнению, необходимо "сокращать и самих бюрократов" - в госуправлении слишком много персонала, что ложится бременем на бюджеты всех уровней.
"Мы находимся в рецессии уже два года. С 2018 года мы потеряли 270 тыс. рабочих мест. В прошлом месяце число занятых в нашей отрасли упало ниже 3,8 млн человек. Такого не было с 2015 года", - резюмировал Цандер.
