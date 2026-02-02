Сегодня по всей Германии пройдут масштабные забастовки, в ходе которых в крупнейших городах и общинах страны будет приостановлено движение общественного транспорта, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА

Об этом говорится в анонсе профсоюза Ver.di.



Ожидается, что в общей сложности в забастовках примут участие около 100 тыс. работников, работающих на 150 транспортных предприятий. Сообщается, что полностью остановится общественный транспорт в Берлине, Гамбурге и Бремене. В Баварии и на юго-западе страны забастовки затронут около 15 городов.

– К муниципальным транспортным предприятиям, которые присоединились к забастовкам, относятся также почти все крупные города Северного Рейна-Вестфалии. В Шлезвиг-Гольштейне Ver.di призвал к забастовке водителей автобусов в четырех городах. В Саксонии-Анхальт, по данным профсоюза, остановятся автобусы и трамваи в Галле и Магдебурге, – отмечает БЕЛТА.

В Тюрингии, по информации профсоюза, забастовки затронут транспортные предприятия в пяти городах и ряде административных районов. В Саксонии забастовка коснется крупнейших городов. В земле Гессен Ver.di ожидает забастовок сотрудников транспортных предприятий во Франкфурте-на-Майне, Касселе, Висбадене, Гиссене и Марбурге. В Мекленбурге-Передней Померании и Бранденбурге забастовки затронут транспортные компании почти повсеместно.



Единственной федеральной землей, где забастовки не запланированы, является Нижняя Саксония, где еще действуют договоренности о соблюдении мира с работодателями.



С помощью забастовок профсоюз намерен усилить давление на работодателей во всех 16 федеральных землях в текущем раунде переговоров. Ver.di, среди прочего, требует сокращения суммарного рабочего времени в неделю и продолжительности смен, увеличения перерывов для отдыха, а также более высоких надбавок за выход в ночную смену или в выходные