В немецком городе Вупперталь пассажир автобуса напал на людей с ножом, ранено три человека, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл 14 февраля после 23 часов. В автобусе началась ссора двух групп людей, возвращавшихся с городского карнавала. Житель Вупперталя, личность которого уже была ранее известна полиции, напал на других пассажиров с ножом. По информации BILD, он пырнул одного мужчину в живот (пострадавший в тяжёлом состоянии) и ранил ещё двоих.

Водитель автобуса немедленно остановился, и нападавший скрылся. Однако полиция вскоре задержала его неподалёку от места преступления. Окровавленный нож полицейские нашли в кустах.

Пострадавший с ранением живота был доставлен в больницу. Ещё двое, один с ранением лица, а другой с ранением руки, получили медицинскую помощь на месте.

По данным BILD, затем подозреваемый устроил погром в полицейском изоляторе, после чего был помещён в психиатрическое учреждение. Против него возбуждено дело по статье об опасном причинении телесных повреждений. Не исключено, что оно будет переквалифицировано в дело о покушении на убийство.