Аптеки прекратят свою работу по всей территории Германии 23 марта в связи с общенациональной забастовкой их персонала, передает BAQ.KZ со ссылкой на газету Bild.

Согласно информации, в общей сложности в акции протеста примут участие свыше 160 тыс. человек.

Издание подчеркивает, что сотрудники аптечных учреждений выражают недовольство "хроническим дефицитом финансирования". Предполагается, что они проведут демонстрации в Берлине, Ганновере, Дюссельдорфе и Мюнхене.

"Положение дел с нашими аптеками, обеспечением медикаментами и медицинским обслуживанием населения Германии уже длительное время остается напряженным", - цитирует Bild главу Федеральной ассоциации германских аптек (ABDA) Томаса Прайса.

По его словам, последний раз оклады для работников аптек были увеличены 13 лет назад, притом что за этот период дополнительные издержки возросли более чем на 65%.

Согласно его данным, начиная с 2013 года в Германии было закрыто 20% от совокупного числа аптек.