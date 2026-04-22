В Германии предлагают увеличить возраст резервистов до 70 лет

Министр обороны Германии Борис Писториус в среду представит новую стратегию развития бундесвера. На этом фоне Ассоциация резервистов предлагает повысить предельный возраст службы в резерве, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

Сейчас максимальный возраст резервистов составляет 65 лет. Однако новый глава ассоциации Бастиан Эрнст считает, что его нужно увеличить до 70 лет, чтобы усилить обороноспособность страны.

По его словам, люди сегодня дольше остаются активными и работоспособными, а их опыт может быть полезен армии. Он отметил, что при нехватке молодых кадров следует активнее привлекать старшее поколение.

Эти изменения могут включить в будущий закон об укреплении резерва. Сейчас резервисты в Германии участвуют в учениях добровольно — для этого требуется их согласие и разрешение работодателя.

Этот принцип уже давно критикуется. Эрнст предлагает отменить обязательное согласие работодателей, чтобы у них не было права запрещать участие резервистов в учениях. При этом он подчеркнул, что самих резервистов не нужно принуждать к службе.

Также он отметил, что точное количество резервистов в стране неизвестно. По данным, от 8 до 9 миллионов человек ранее служили в бундесвере. Около 60 тысяч имеют постоянный график и могут быть быстро привлечены к службе.

Согласно планам, к 2035 году число таких резервистов должно вырасти до 200 тысяч. В самой ассоциации сейчас состоят около 110 тысяч человек.