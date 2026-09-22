В Германии прогнозируют рост числа людей с деменцией
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Германии около 1,8 млн человек живут с деменцией, причем большинство из них – люди старше 65 лет. В дальнейшем число пациентов может существенно вырасти.
По новым расчетам Немецкого общества по борьбе с болезнью Альцгеймера, к 2050 году количество людей с деменцией в Германии может увеличиться до 2,3-2,6 млн, если не будет разработано эффективное лечение.
Где живет больше всего пациентов
Наибольшее число людей с деменцией приходится на самую густонаселенную федеральную землю Германии – Северный Рейн – Вестфалию. Далее следуют Бавария и Баден-Вюртемберг.
Если же учитывать не абсолютное количество пациентов, а их долю среди населения, ситуация выглядит иначе. Самые высокие показатели зафиксированы на востоке страны, где средний возраст населения выше.
В Саксонии и Саксонии-Анхальт доля людей с деменцией составляет 2,6%, в Тюрингии – 2,5%.
Наименьшие показатели отмечаются в крупных городах с относительно молодым населением. В Гамбурге доля составляет 1,7%, в Берлине – 1,8%.
Как часто встречается болезнь Альцгеймера
Около двух третей людей с деменцией в Германии страдают болезнью Альцгеймера – наиболее распространенной формой деменции.
Заболевание поражает головной мозг и может приводить к постепенной утрате когнитивных функций, включая способность мыслить, говорить, ориентироваться и принимать решения.
Сколько пациентов младше 65 лет
Хотя деменция чаще встречается среди людей старшего возраста, заболевание диагностируется и у более молодых пациентов.
По оценкам, около 5% людей с деменцией в Германии, или примерно 85 тыс. человек, заболели в возрасте до 65 лет.
Рост продолжительности жизни, по оценкам специалистов, может привести к дальнейшему увеличению числа людей с деменцией в стране.
Самое читаемое
- Две сестры и их мужья организовали притон в нескольких ЖК Астаны
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 22 сентября
- Иран предложил региональный план по борьбе с обмелением Каспийского моря
- Учиться как в НИШ: смогут ли обычные школы Казахстана перенять опыт ведущих школ
- Аким Актюбинской области раскритиковал подрядчика из-за задержки строительства моста