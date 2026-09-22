В Германии около 1,8 млн человек живут с деменцией, причем большинство из них – люди старше 65 лет. В дальнейшем число пациентов может существенно вырасти.

По новым расчетам Немецкого общества по борьбе с болезнью Альцгеймера, к 2050 году количество людей с деменцией в Германии может увеличиться до 2,3-2,6 млн, если не будет разработано эффективное лечение.

Где живет больше всего пациентов

Наибольшее число людей с деменцией приходится на самую густонаселенную федеральную землю Германии – Северный Рейн – Вестфалию. Далее следуют Бавария и Баден-Вюртемберг.

Если же учитывать не абсолютное количество пациентов, а их долю среди населения, ситуация выглядит иначе. Самые высокие показатели зафиксированы на востоке страны, где средний возраст населения выше.

В Саксонии и Саксонии-Анхальт доля людей с деменцией составляет 2,6%, в Тюрингии – 2,5%.

Наименьшие показатели отмечаются в крупных городах с относительно молодым населением. В Гамбурге доля составляет 1,7%, в Берлине – 1,8%.

Как часто встречается болезнь Альцгеймера

Около двух третей людей с деменцией в Германии страдают болезнью Альцгеймера – наиболее распространенной формой деменции.

Заболевание поражает головной мозг и может приводить к постепенной утрате когнитивных функций, включая способность мыслить, говорить, ориентироваться и принимать решения.

Сколько пациентов младше 65 лет

Хотя деменция чаще встречается среди людей старшего возраста, заболевание диагностируется и у более молодых пациентов.

По оценкам, около 5% людей с деменцией в Германии, или примерно 85 тыс. человек, заболели в возрасте до 65 лет.

Рост продолжительности жизни, по оценкам специалистов, может привести к дальнейшему увеличению числа людей с деменцией в стране.