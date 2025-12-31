На западе Германии неизвестные ограбили хранилище банка Sparkasse в городе Гельзенкирхен. Предварительный ущерб оценивается более чем в 30 млн евро, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

По предварительным данным, ограбление произошло утром в понедельник. О взломе стало известно после срабатывания пожарной сигнализации. Правоохранительные органы пока устанавливают точную хронологию событий и способ проникновения в хранилище.

Агентство DPA со ссылкой на источники в службах безопасности сообщает, что злоумышленники вскрыли около 3,2 тысячи сейфовых ячеек, принадлежавших примерно 2,5 тысячи клиентов банка. Представитель Sparkasse отметил, что каждая ячейка обычно застрахована на сумму около 10,3 тысяч евро.

У отделения банка уже второй день собираются клиенты, пытающиеся попасть внутрь. После нескольких попыток прорваться в здание полиция была вынуждена перекрыть вход.

Газета Handelsblatt называет произошедшее одним из крупнейших ограблений в истории немецкой криминальной статистики. По информации полиции, свидетели видели нескольких мужчин с большими сумками на многоуровневой парковке в ночь с субботы на воскресенье. Утром в понедельник чёрный автомобиль, предположительно с грабителями в масках, выехал с территории банка после того, как один из них активировал аварийный шлагбаум.

Уточняется, что номерной знак автомобиля был ранее похищен в Ганновер, соседнем регионе. Расследование продолжается.