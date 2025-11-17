В Германии раскритиковали аукцион с предметами Холокоста
Международный комитет Аушвица осудил продажу вещей жертв Холокоста.
Аукцион в немецком Нойсе, где выставлены на продажу предметы, связанные с Холокостом, вызвал резкую критику со стороны Международного комитета Аушвица, передает BAQ.KZ со ссылкой на Известия.
Аукционный дом Felzmann планирует продать 632 документа и вещи, принадлежавшие жертвам Холокоста, включая собрание "Система террора. Том II", содержащее письма узников концлагерей и нацистских преступников.
"Документы, связанные с Холокостом, принадлежат семьям жертв. Они должны попадать в экспозиции музеев и на мемориальные выставки, а не превращаться в товар", - заявил вице-председатель IAK Кристоф Хойбнер.
Он охарактеризовал аукцион как "циничное и бесстыдное мероприятие" и призвал Felzmann отменить торги, "проявив порядочность".
