В Германии расследуют дело 105-летнего экс-охранника нацистского лагеря

В Германии прокуратура Дортмунда расследует дело против 105-летнего бывшего охранника лагеря для военнопленных Stalag 326 VI K Senne. Его подозревают в пособничестве многочисленным убийствам. Об этом сообщает BILD. Расследование инициировало Центральное ведомство по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге.

Изначально прокуратуре передали два дела против бывших охранников лагеря, однако один из подозреваемых умер. Первый прокурор Людвигсбурга Михаэль Отте подтвердил BILD, что второму фигуранту сейчас 105 лет. В прокуратуре Дортмунда заявили, что мужчину подозревают в пособничестве многочисленным убийствам посредством его охранной деятельности.

Через Stalag 326, расположенный примерно в 20 километрах от Билефельда, прошли более 300 тысяч военнопленных. Большинство составляли советские солдаты. Заключенные страдали от голода, болезней, тяжелых условий и принудительного труда. По оценкам, в лагере могли погибнуть до 70 тысяч человек.

В Германии убийство и пособничество убийству не имеют срока давности. Поэтому расследования продолжаются даже спустя десятилетия, если подозреваемый способен участвовать в судебном процессе. Почти год прокуратура Дортмунда также расследует дело против бывшего охранника лагеря в Хемере. Ему 100 лет.

Последний процесс над обвиняемой в преступлениях нацистского периода завершился в Германии в декабре 2022 года. 97-летнюю бывшую секретаршу концлагеря Штуттгоф приговорили к двум годам лишения свободы условно за пособничество убийству в 10 505 случаях и пособничество покушению на убийство в пяти случаях.