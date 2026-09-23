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В Германии разбился американский истребитель F-16: пилот выжил

23 Сентября 2026, 07:08
АВТОР
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Harald Tittel/dpa/picture alliance 23 Сентября 2026, 07:08
23 Сентября 2026, 07:08
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Фото: Harald Tittel/dpa/picture alliance

Истребитель F-16 потерпел крушение во время тренировочного полёта возле американской авиабазы Шпангдалем в западной Германии. По данным ВВС США, пилот успел катапультироваться и выжил. При этом местные власти сообщили об одном пострадавшем. Насколько серьёзны его травмы, пока неизвестно.

Авария произошла во время захода самолёта на посадку. На месте работают спасатели и пожарные. Причины крушения устанавливаются. Авиабаза Шпангдалем используется ВВС США с 1950-х годов и является одной из ключевых американских военных баз в Германии.

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