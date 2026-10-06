В Германии резко выросло число отказников от военной службы

В Германии за первые восемь месяцев 2026 года резко увеличилось количество заявлений об отказе от прохождения военной службы, сообщает Deutsche Welle.

По данным медиагруппы Funke, с января по конец августа в Федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества поступило 12 102 таких заявления.

Таким образом, показатель уже более чем втрое превысил результат за весь 2025 год. Тогда от военной службы отказались 3 879 человек.

Одной из причин роста числа заявлений называют напряжённую ситуацию в сфере безопасности, а также реформу системы воинского призыва, вступившую в силу 1 января 2026 года.

Согласно новым правилам, 18-летние юноши должны заполнить анкету, указав, готовы ли они пройти службу в вооружённых силах Германии. При этом они могут заранее заявить об отказе от военной службы.

Обязательная военная служба в Германии была приостановлена в 2011 году. Однако теперь её частичное возвращение возможно по решению бундестага. Речь идёт о так называемой «воинской обязанности по необходимости», которую планируют вводить в случае, если добровольцев окажется недостаточно.

Власти Германии также намерены существенно увеличить численность вооружённых сил. К 2035 году количество действующих военнослужащих планируется довести с нынешних 186 тысяч до 260 тысяч человек.