На западе Германии неподалёку от границы с Францией сошел пассажирский поезд сошёл с рельсов, есть погибшие и пострадавшие, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

По данным полиции Штутгарта, с путей сошли два вагона. В момент аварии в поезде находились около 100 пассажиров. В полиции сообщили о четырех погибших и более 30 пострадавших.

Как передаёт Deutsche Presse-Agentur, часть состава опрокинулась: один из вагонов оказался на боку, его крыша частично открыта. Вагоны лежат в лесной зоне, между деревьями. На месте работают экстренные службы — полиция, пожарные и медики.