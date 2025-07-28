В Германии с рельсов сошёл пассажирский поезд, есть погибшие
В момент аварии в поезде находились около 100 пассажиров.
Сегодня, 08:55
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Сегодня, 08:55Сегодня, 08:55
171Фото: Bild
На западе Германии неподалёку от границы с Францией сошел пассажирский поезд сошёл с рельсов, есть погибшие и пострадавшие, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.
По данным полиции Штутгарта, с путей сошли два вагона. В момент аварии в поезде находились около 100 пассажиров. В полиции сообщили о четырех погибших и более 30 пострадавших.
Как передаёт Deutsche Presse-Agentur, часть состава опрокинулась: один из вагонов оказался на боку, его крыша частично открыта. Вагоны лежат в лесной зоне, между деревьями. На месте работают экстренные службы — полиция, пожарные и медики.