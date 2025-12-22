В Германии сахар могут приравнять к табаку
В Германии обсуждают введение налога на сахар.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Германии предложили ввести налог на сахар, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.
С соответствующей инициативой выступил премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер, заявив, что такая мера "давно назрела как с политической, так и с экономической точки зрения", поскольку чрезмерное потребление сахара приводит к серьёзным проблемам со здоровьем и влечёт за собой значительные социальные издержки.
По словам Гюнтера, инициативу планируется направить на рассмотрение в Бундесрат в первом квартале 2026 года. Он подчеркнул, что налог может стать действенным инструментом государственной политики в сфере охраны здоровья и профилактики хронических заболеваний.
Немецкие ассоциации врачей ранее неоднократно призывали федеральные власти ввести налог на сахар. По мнению медицинского сообщества, бороться с избыточным потреблением сахара следует по аналогии с табаком, применяя комплексные законодательные меры на государственном уровне, включая акцизы и ограничения на рекламу, ориентированную на детей.
Дополнительные аргументы в пользу инициативы приводятся в недавнем исследовании Greenpeace. В нём отмечается, что чрезмерное потребление сахара повышает риск развития диабета, артериальной гипертензии и кариеса, а ежегодные расходы бюджета Германия, связанные с этими проблемами, оцениваются в 12 млрд евро. Предполагается, что введение налога может способствовать снижению уровня потребления сахара и уменьшению нагрузки на систему здравоохранения.
Самое читаемое
- С 1 января повысятся пороги снятия с ЕНПФ: что нужно знать казахстанцам
- Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Казахстане в 2026 году
- Пятизвёздочный гостиничный комплекс стоимостью 6,5 млрд тенге открыли в Семее
- 31 село подключили к газу в Актюбинской области
- Ушёл из жизни народный артист Асанали Ашимов