В Германии предложили ввести налог на сахар, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

С соответствующей инициативой выступил премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер, заявив, что такая мера "давно назрела как с политической, так и с экономической точки зрения", поскольку чрезмерное потребление сахара приводит к серьёзным проблемам со здоровьем и влечёт за собой значительные социальные издержки.

По словам Гюнтера, инициативу планируется направить на рассмотрение в Бундесрат в первом квартале 2026 года. Он подчеркнул, что налог может стать действенным инструментом государственной политики в сфере охраны здоровья и профилактики хронических заболеваний.

Немецкие ассоциации врачей ранее неоднократно призывали федеральные власти ввести налог на сахар. По мнению медицинского сообщества, бороться с избыточным потреблением сахара следует по аналогии с табаком, применяя комплексные законодательные меры на государственном уровне, включая акцизы и ограничения на рекламу, ориентированную на детей.

Дополнительные аргументы в пользу инициативы приводятся в недавнем исследовании Greenpeace. В нём отмечается, что чрезмерное потребление сахара повышает риск развития диабета, артериальной гипертензии и кариеса, а ежегодные расходы бюджета Германия, связанные с этими проблемами, оцениваются в 12 млрд евро. Предполагается, что введение налога может способствовать снижению уровня потребления сахара и уменьшению нагрузки на систему здравоохранения.