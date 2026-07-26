В Германии самолет врезался в жилой дом: один человек погиб
Легкомоторный самолет потерпел крушение в коммуне Гандеркезее в федеральной земле Нижняя Саксония, врезавшись в жилой дом.
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По данным полиции, погиб как минимум один человек. Предварительно, жертвой стал пилот. Авиакатастрофа произошла утром 25 июля. После удара кабина самолета была полностью разрушена, крылья оторвало, а обломки разбросало по прилегающей территории.
Спасатели также проверяют информацию о возможном втором человеке на борту воздушного судна. О его судьбе пока официально не сообщается. По счастливой случайности никто из жильцов дома не пострадал — в момент крушения семьи не было дома. По предварительным данным, самолет вылетел из Бремена, спустя несколько минут совершил кратковременную посадку на небольшом аэродроме Гандеркезее, после чего вновь поднялся в воздух.
Однако уже примерно через шесть минут после повторного взлета воздушное судно потеряло высоту и врезалось в крышу жилого дома. Причины авиакатастрофы устанавливаются. Расследование продолжается.
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