В Германии самолёт аварийно сел на оживлённой улице, пострадали три человека
Причины вынужденной посадки пока устанавливаются.
В городе Мангейм на юго-западе Германии одномоторный самолёт совершил аварийную посадку на оживлённую улицу. В результате инцидента пострадали три человека, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает издание Tagesschau, на борту воздушного судна находились 23-летний пилот, его ровесник-пассажир и 37-летний мужчина. По данным СМИ, пилот получил серьёзные травмы, состояние двух других пострадавших оценивается как удовлетворительное. Все они были доставлены в ближайшие медицинские учреждения.
На месте происшествия работали сотрудники полиции, экстренные службы и пожарные подразделения. Всего к ликвидации последствий инцидента привлекались более 30 специалистов, которые также дежурили на случай возгорания самолёта.
Федеральное управление по расследованию авиационных происшествий Германии начало проверку.
