В Германии приступил к работе первый совместный центр по борьбе с беспилотниками, передаёт BAQ.KZ. со ссылкой на Ведомости.

Центр создан для устранения уязвимостей в системе безопасности и повышения эффективности защиты от угроз шпионажа и саботажа с применением дронов. Как отметил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, федеральные и земельные ведомства получили единую площадку для обмена оперативной информацией и практическим опытом.

Ранее задачи по выявлению и нейтрализации беспилотников выполнялись разрозненными структурами. Теперь федеральная и земельная полиция, а также бундесвер будут круглосуточно работать в едином координационном центре GDAZ, что позволит быстрее реагировать на потенциальные угрозы. При этом полномочия задействованных органов остаются неизменными.

Ранее правительство Германии одобрило законопроект, предусматривающий право бундесвера сбивать беспилотники, представляющие опасность для населения или критически важной инфраструктуры.