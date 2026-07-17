В Германии три человека упали со смотровой башни
65-метровая башня является популярным туристическим местом региона.
17 Июля 2026, 08:09
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17 Июля 2026, 08:0917 Июля 2026, 08:09
163Фото: Bild
В Германии три человека погибли в результате падения со смотровой вышки в горах Гарц в Торфхаусе.
Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на спасательную службу.
По ее данным, причина несчастного случая, произошедшего в четверг недалеко от Альтенау в Нижней Саксонии, пока неизвестна.
Полиция и спасатели в настоящее время все еще находятся на месте происшествия, проводя масштабную операцию. Территория оцеплена. На место инцидента также направлена группа реагирования на кризисные ситуации округа Гослар.
Отмечается, что 65-метровая башня является популярным туристическим местом региона, с которой можно наблюдать живописный горный пейзаж.
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