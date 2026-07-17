В Германии три человека упали со смотровой башни

В Германии три человека погибли в результате падения со смотровой вышки в горах Гарц в Торфхаусе.

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на спасательную службу.

По ее данным, причина несчастного случая, произошедшего в четверг недалеко от Альтенау в Нижней Саксонии, пока неизвестна.

Полиция и спасатели в настоящее время все еще находятся на месте происшествия, проводя масштабную операцию. Территория оцеплена. На место инцидента также направлена ​​группа реагирования на кризисные ситуации округа Гослар.

Отмечается, что 65-метровая башня является популярным туристическим местом региона, с которой можно наблюдать живописный горный пейзаж.