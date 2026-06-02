В Германии усиливается тренд внутреннего туризма

В Германии всё больше людей отказываются от дальних путешествий и выбирают отдых поближе к дому.

По данным BBC, причиной является рост цен на поездки и общее удорожание туризма.

Авиабилеты и поездки на автомобиле становятся дороже из-за увеличения стоимости топлива и энергоресурсов. Также растут цены на услуги отелей и ресторанов. В результате отдых за границей обходится заметно дороже, чем раньше.

На этом фоне в стране усиливается тенденция к "отдыху без перелётов". Туристы чаще выбирают внутренние направления, такие как Балтийское море, а также путешествия на автомобиле или поездки в пределах Германии.

Эксперты туристического рынка отмечают, что спрос на такие направления растёт. Владельцы гостевых домов в Германии ожидают стабильный или даже более высокий уровень загрузки в летний сезон: по данным опроса сервиса Holidu, 92% арендодателей рассчитывают на хорошие показатели.