В Германии впервые женщину рассматривают на пост президента
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В Германии ищут преемника Франка-Вальтера Штайнмайера, чей президентский срок завершается в 2027 году. Среди возможных кандидатов называют 61-летнюю Ильзе Айгнер из ХСС. Если она получит этот пост, то станет первой женщиной-президентом в истории страны.
Выборы федерального президента запланированы на 30 января 2027 года. Глава государства в Германии выполняет преимущественно представительские функции и выступает символом единства страны, не руководя работой правительства.
Айгнер ранее занимала пост министра сельского хозяйства Германии. Ее считают политиком, способным находить компромиссы и сглаживать разногласия. Сейчас она возглавляет ландтаг Баварии. Право выдвинуть кандидата на этот раз принадлежит ХДС — крупнейшей партии правящей коалиции, в которую также входят СДПГ и ХСС. Окончательное решение о преемнике Штайнмайера пока не принято.
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