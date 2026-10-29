В Германии впервые женщину рассматривают на пост президента

В Германии ищут преемника Франка-Вальтера Штайнмайера, чей президентский срок завершается в 2027 году. Среди возможных кандидатов называют 61-летнюю Ильзе Айгнер из ХСС. Если она получит этот пост, то станет первой женщиной-президентом в истории страны.

Выборы федерального президента запланированы на 30 января 2027 года. Глава государства в Германии выполняет преимущественно представительские функции и выступает символом единства страны, не руководя работой правительства.

Айгнер ранее занимала пост министра сельского хозяйства Германии. Ее считают политиком, способным находить компромиссы и сглаживать разногласия. Сейчас она возглавляет ландтаг Баварии. Право выдвинуть кандидата на этот раз принадлежит ХДС — крупнейшей партии правящей коалиции, в которую также входят СДПГ и ХСС. Окончательное решение о преемнике Штайнмайера пока не принято.