В Германии вирус птичьего гриппа стремительно распространяется среди диких птиц и угрожает птицеводческим хозяйствам по всей стране, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Федеральные и земельные власти усиливают меры защиты и готовятся к новым случаям заражения.

По данным Института имени Фридриха Лёффлера (FLI), количество погибших журавлей этой осенью достигло беспрецедентного уровня. Представители института заявили, что такого массового падежа диких птиц в Германии ранее не наблюдалось.

Недавно вспышка вируса зафиксирована на крупной птицеферме к северу от Ульма в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Около 15 тысяч птиц уже уничтожены или будут уничтожены, чтобы остановить распространение болезни. Птицеводческие хозяйства в Мекленбурге-Передней Померании и Нижней Саксонии также столкнулись с последствиями вируса.

В связи с угрозой федеральный министр сельского хозяйства Алоис Райнер провел встречу с представителями земельных правительств для выработки согласованных мер. Уровень риска для птицеводческих хозяйств по данным FLI повышен до "высокого".

Экологи отмечают, что хотя миграционные пути журавлей не напрямую проходят через юго-запад страны, случаи заражения диких птиц в Баден-Вюртемберге вполне возможны. По предварительным оценкам, около 2000 журавлей погибли во время ежегодной миграции на юг, а пик перелета еще предстоит.

Специалисты подчеркивают, что птичий грипп опасен для птиц, но пока не представляет угрозы для человека. Тем не менее высокая вирусная нагрузка среди диких птиц значительно увеличивает риск заражения домашних хозяйств, что уже подтверждается более чем 15 вспышками на фермах по всей стране только за октябрь.

Власти призывают фермеров соблюдать строгие санитарные меры, контролировать доступ диких птиц к фермерским хозяйствам и сообщать о любых подозрительных случаях заболевания.