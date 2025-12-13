В немецком городе Ханау операция по обезвреживанию немецкой бомбы времён Второй мировой войны вышла из-под контроля, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. Эксперты ошиблись с типом боеприпаса: вместо зажигательной бомбы оказалась фугасная. В результате взрыва разрушены 28 квартир, как минимум одна из них теперь непригодна для проживания, пострадали 58 человек.

Мы думали, что это зажигательная бомба, а на самом деле это была фугасная. Последствия взрыва были бы одинаковыми в любом случае, — пояснил представитель властей Маттиас Шайдер.

Ранее сообщалось, что обезвредить бомбу невозможно из-за сильно повреждённого взрывателя. Для защиты построили заслон из контейнеров с водой и эвакуировали 4500 жителей, но взрыв разрушил барьер. Мэр Ханау Клаус Камински отметил: "Некоторые семьи, вероятно, не смогут встретить Рождество там, где планировали. Но самое главное — все люди в порядке".