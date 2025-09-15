С 15 сентября в Германии стартуют массовые проверки биомусорных контейнеров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Более сотни компаний по вывозу отходов будут контролировать, чтобы жители правильно сортировали органические отходы.

Причиной стала новая экологическая норма, вступившая в силу весной: теперь в биомусоре допускается не более 3% посторонних примесей и максимум 1% пластика. Проверять будут сами сотрудники, обслуживающие контейнеры. В ряде регионов мусоровозы уже оснащены датчиками, которые фиксируют неправильно отсортированный мусор.

Для нарушителей предусмотрены санкции: в некоторых районах контейнер просто не вывезут, пока хозяева не пересортируют отходы. В других — придётся платить за спецвывоз: например, в Баден-Вюртемберге это почти 84 евро за стандартный бак. При повторных нарушениях в ряде городов возможны административные дела. Главная цель инициативы — снизить количество пластика и других примесей в компосте. Власти напоминают, что в "биобак" можно выбрасывать овощные и фруктовые очистки, остатки еды, чайные пакетики, кофейную гущу и скорлупу яиц, но не собачьи или кошачьи экскременты: компостирование не уничтожает содержащихся в них паразитов.